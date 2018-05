Britten willen geen chlorine-kip uit VS

Groot-Brittannië moet geen in chlorine ondergedompelde kip uit de Verenigde Staten accepteren. Daarmee zouden de hoge standaarden op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid worden ondermijnd.

Dat stelt de British Poultry Council, de organisatie van de Britse pluimveesector. De bond reageert daarmee op het feit dat Groot-Brittannië na Brexit graag een eigen handelsakkoord wil sluiten met de VS en andere landen.

Geen in chlorine ondergedompelde kip

Daarbij dreigt echter dat de grens dan ook open gaat voor bijvoorbeeld kip die volgens in Europa niet toegestane methoden is behandeld. Directeur Richard Griffiths van de BPC: ‘’Britse pluimveeproducenten dopen hun kippenkarkassen niet onder omdat wij niet geloven in ‘schoonmaken aan ’t eind’ of er de kantjes aflopen als het gaat om het produceren van veilig voedsel. Chemicaliën gebruiken om voeding aan het eind van de productielijn te ontsmetten kan een veelheid aan gebreken verhullen. Maar wat het met name niet kan verhullen is dat het überhaupt wordt toegepast.”

Garantie van eisen dierenwelzijn en voedselveiligheid

Griffiths benadrukt ‘dat de Britse consument niet zou accepteren dat de standaarden omlaag gaan in het kader van handelsverdrag met de VS.’ ‘’Zij zijn zelfs bereid zo’n akkoord te verwerpen teneinde onze eisen op het gebied van dierenwelzijn en voedselveiligheid te garanderen. We gaan geen ‘race to the bottom’ inzetten en zullen ook geen compromissen sluiten.”