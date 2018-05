Albert Heijn start verkoop Oereieren

Albert Heijn verkoopt vanaf deze week Oereieren, eieren van kippen die onder meer levende insecten te eten krijgen.

Vooralsnog zal Albert Heijn deze eieren alleen verkopen in de grotere winkels, de AH XL-supers. In de loop van deze week zullen Oereieren in alle 37 AH XL-vestigingen te koop zijn. Het zijn bruine eieren in doosjes van 4, 6 of 10 stuks. AH kiest voor het Oerei, omdat het concept inspeelt op duurzaamheid en de circulaire economie.

Foto's: Protix

Eisen voor Oereieren

Protix in Dongen (Noord-Brabant) is de producent van de insecten. Het zijn de larven van de zwarte soldatenvlieg. Die groeien op uitsluitend plantaardige reststromen.

Protix introduceerde het Oerei in februari 2016 bij Agrimarkt-supermarkten in Zeeland, lokaal geproduceerd in Schore. De Oereieren voor AH komen van een pluimveehouder in Ospel (Limburg).

Oereieren zijn scharreleieren, maar het concept eist dat het pluimveebedrijf minimaal een overdekte uitloop moet hebben (bij voorkeur een vrije uitloop naar buiten), het leefoppervlak minimaal gelijk is aan de eis voor Beter Leven-keurmerk 3 sterren (maximaal 6,7 hennen per vierkante meter) en dat de snavels van de hennen niet gekort mogen zijn.