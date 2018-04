Newcastle disease bij hobbykippen in België

Bij kippen van een hobbyhouder in het Belgische Herstal (bij Luik) is Newcastle disease (NCD, ook wel pseudo-vogelpest genoemd) vastgesteld.

Het is voor het eerst sinds 1998 dat de besmettelijke pluimveeziekte, waartegen commercieel pluimvee verplicht wordt geënt, in België is vastgesteld. Ook in Tsjechië is half april voor het eerst in 20 jaar een NCD-uitbraak gemeld.