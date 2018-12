Torenhoge prijzen gevraagd voor pluimveerechten

In Regio Zuid is veel vraag naar pluimveerechten. Het aanbod is niet groot.

Leaserechten zijn flink aan de prijs en kosten er € 2,75 tot € 3,00 per eenheid. Kooprechten worden voor € 24 aangeboden. Onlangs ging een partij van 2.000 eenheden voor € 23,85 per eenheid van de hand. Regio Oost relatief rustig In Regio Oost is het relatief rustig op de markt voor pluimveerechten. Leaserechten kosten € 2,90 per eenheid. De hoge prijzen zorgen er voor een impasse. Hoop op prijsdaling Pluimveehouders zijn niet zo happig om aan de torenhoge vraagprijzen van € 3,10 tot € 3,20 per eenheid te voldoen. Zij hopen dat de prijs later deze maand nog zakt, net zoals dat vorig jaar gebeurde. Regio Overig ruimer In Regio Overig is sprake van een wat ruimer aanbod. Leaserechten kosten hier € 2 per eenheid.