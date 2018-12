Sterkalkoenen afkomstig van 6 bedrijven

Ook in de kalkoensector worden stappen gezet op het gebied van dierenwelzijn.

Inmiddels zijn 6 bedrijven (deels) overgestapt op het produceren van sterkalkoenen (Beter Leven 1 ster). De kalkoenen op deze bedrijven zijn van een langzamer groeiend ras. Ze hebben meer ruimte, beschikken over daglicht en kunnen scharrelen in een overdekte uitloop. Luzernebaaltjes zorgen bovendien voor afleiding. De afzet van het stervlees wordt geregeld via Esbro en Groenland. Het vlees is verkrijgbaar in verschillende Nederlandse supermarkten.

Kalkoensector zet in op afzet in eigen land

De afzet is en blijft een uitdaging voor de Nederlandse kalkoenhouders. De consumptie van kalkoenenvlees blijft in Nederland al jaren steken op 1 kilo per hoofd van de bevolking. In Duitsland en Oostenrijk ligt de consumptie met 6 kilo per inwoner een stuk hoger, terwijl het vlees ook in Engeland populairder is dan in Nederland. “Het is een cultuurverschil, anders kan ik het niet verklaren. We produceren in Nederland echt voor een nichemarkt”, aldus Jo Evers, kalkoenenhouder en voorzitter van de Coöperatie Bevordering Afzet Vleeskalkoenen (BAV).

Foto: Bert Jansen

De Slanke Bourgondiër

Alle Nederlandse kalkoenen worden in Duitsland geslacht. De afzet vindt daar ook grotendeels plaats. Met het initiatief De Slanke Bourgondiër zet de BAV in op het vergroten van de afzet in Nederland. “We willen onze kalkoenen zoveel mogelijk in eigen land vermarkten. Hopelijk kunnen we op termijn de consumptie in eigen land laten verdubbelen”, zegt Evers. Liefhebbers van kalkoenenvlees kunnen via de website vleespakketten bestellen, om deze later bij kalkoenenhouders op te halen.

Sector gedecimeerd

Het aantal kalkoenenhouders in Nederland daalde de afgelopen jaren snel. Rond de eeuwwisseling waren er nog 121 bedrijven. Inmiddels zijn er nog 28 bedrijven over. Het aantal kalkoenen daalde in de periode 2000-2016 met bijna de helft, naar 760 duizend stuks. Het aandeel Beter Lever-kalkoenen in Nederland is momenteel 5 tot hooguit 10 % van het totaal. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en de BAV.