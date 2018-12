Rusland ontwikkelt eigen vleeskuikenras

Rusland werkt aan een eigen vleeskuikenras, de Smena, waarmee het land een alternatief wil hebben voor kuikens van de 2 grote vleeskuikenfokbedrijven Aviagen en Cobb Vantress.

Binnenkort begint het land met proeven in praktijkstallen, vertelde voorzitter van de Russische pluimveehoudersorganisatie Vladimir Fisinin in een interview met het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

Onafhankelijk van Westers uitgangsmateriaal

Met een eigen vleeskuikenras wil Rusland onafhankelijk worden van Westers uitgangsmateriaal. De wereldwijde markt voor vleeskuiken-genetica is voor het overgrote deel in handen van Aviagen en Cobb Vantress. Cobb Vantress is eigendom van de Amerikaanse vleesproducent Tyson Foods, Aviagen is onderdeel van de Duitse EW Group. Volgens Fisinin ligt het Smena-project op koers om richting 2025 25% van de Russische markt te veroveren. De Smena-kip zou gebaseerd zijn op Nederlandse en Britse pure lijnen die Rusland tijdens de Koude Oorlog aankocht.

Kostbare fokprogramma‘s

Fokprogramma’s zijn extreem kostbaar. Voor zowel vlees- als legpluimvee zijn er wereldwijd nog maar enkele grote spelers over. De Russische overheid investeert echter flink in de Russische voedselproductie, getuigt ook de groei van de primaire sector in de laatste paar jaar. Waar Rusland voor de boycot in 2014 nog pluimveevlees uit de EU importeerde, is het land nu zelf netto-exporteur van pluimveevlees.

Grootste importeur broedeieren

Op dit moment is Rusland nog met afstand de grootste importeur van broedeieren uit de Europese Unie. Bijna de helft van het totaal volume aan broedeieren dat de EU exporteert, ging in de eerste drie kwartalen van dit jaar naar Rusland (27.320 ton). Directievoorzitter Antoon van den Berg van fokkerijbedrijf Hendrix Genetics stelde vorig jaar tegen Boerderij dat broedeieren de volgende stap zal zijn, nu Rusland voor pluimveevlees zelfvoorzienend is, en dat de export van broedeieren naar Rusland de komende 5 jaar zou opdrogen.