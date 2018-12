POR-houders willen voorziening voor 2018

Een pilotzaak, noemde de rechter het. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) behandelde vrijdag 30 november in een zitting het verzoek van een pluimveehouder voor een voorlopige voorziening in verband met zijn beroepsprocedure over de POR-ontheffing.

De pluimveehouder is 1 van de leden van pluimveemestafzetcoöperatie DEP. Naast hem zijn er 57 andere DEP-leden die in hetzelfde traject zitten. Van deze pluimveehouders verlopen ontheffingen in het kader van de POR-regelingen ergens in 2018. Hun aanvraag voor verlenging van de ontheffing is door RVO.nl afgewezen, waarna zij een beroepsprocedure bij het CBb zijn gestart. Die wil het beroep begin volgend jaar inhoudelijk gaan behandelen. De pluimveehouders komen daarmee echter helemaal klem te zitten, betoogt DEP. Daarom vroeg hun advocaat vrijdag namens 1 pluimveehouder om een voorlopige voorziening voor de overbruggingsperiode tot de uitspraak van de inhoudelijke procedure.

Navenant gekort op POR-ontheffingen

DEP voerde tijdens de zitting aan dat als de groep pluimveehouders voor dit jaar rechten zou leasen, zij gekort worden op hun ontheffing indien de rechter volgend jaar besluit dat de ontheffingen toch verlengd moeten worden en zij de geleasede rechten weer verkopen. Volgens hun beschikkingen worden zij in die situatie navenant gekort op de POR-ontheffingen. De advocaat namens de pluimveehouder en DEP sprak er zijn grote verbazing over uit dat de overheid niet bereid is om een overgangsregeling te treffen tot de bestuursrechter er wat van heeft kunnen vinden. “In normale bestuurlijke omstandigheden doe je dat.”

Derogatie op losse schroeven

Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er geen ruimte om de ontheffingen te verlengen, aangezien de pluimveesector volgens de voorlopige cijfers over 2018 net onder het sectorplafond blijft. Het ministerie vreest dat anders de derogatie op losse schroeven komt. De overheid bij monde van een jurist van RVO.nl voerde verder aan dat als er al ruimte was om nog ontheffingen te verlenen, het oneerlijk zou zijn om klakkeloos de eerder gegeven ontheffingen te verlengen aangezien een deel van de pluimveehouders tijdens de verloting van de ontheffingen bij de twee POR-regelingen buiten de boot viel, waaronder andere DEP-leden en andere pluimveehouders ook met duurzame stallen.

Biomassacentrale in Moerdijk

De DEP-leden wijzen specifiek op hun investeringen in de biomassacentrale in Moerdijk. In een soortgelijke zaak in het kader van de Golden Harvest-regeling een paar jaar geleden besloot de rechter dat de ontheffingen toch langer verstrekt moesten worden vanwege de hiervoor gedane investeringen.

Circa 100 beroepsprocedures omtrent POR-regeling

De rechter vroeg de overheid of deze bereid was een toezegging te doen dat wanneer de veehouders rechten leasen voor dit jaar, zij dan volgend jaar niet gekort kunnen worden op hun ontheffingen als ze de beroepszaak winnen. Daar is over nagedacht, maar die toezegging wil de overheid nu niet doen, liet de jurist namens de overheid weten.

De bestuursrechter doet 14 december uitspraak in de zaak. In totaal lopen er circa 100 beroepsprocedures omtrent de POR-regeling van pluimvee- en varkenshouders, laat het CBb desgevraagd weten. Het CBb wil de bodemzaken in 2019 met voorrang gaan behandelen. Dat zou betekenen: in het eerste kwartaal.