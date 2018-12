Oekraïne goed voor helft EU-eierimport

Oekraïne exporteerde dit jaar tot en met september 11.073 ton eieren en eiproducten naar de Europese Unie. Dat is bijna 5 keer zoveel als in dezelfde periode in 2017 (1.966 ton) en bijna een verdubbeling van de uitvoer in de eerste 3 kwartalen van 2016 (6.774 ton). Dit blijkt uit de jongste cijfers van de Europese Commissie.

De import van eieren en eiproducten was tot en met september met 22.433 ton ei-equivalenten ruim anderhalf keer zo groot (+54,8%) als in de eerste 3 kwartalen van 2017. In die periode daalde de export van eieren en eiproducten met 11,7% tot 101.420 ton. De toegenomen EU-eierinvoer en de afgenomen uitvoer hangen samen met het kleinere aanbod en de hoge eierprijs als gevolg van de fipronilcrisis in de eerste jaarhelft.

Bij de eierimporten was het aandeel van Oekraïne 49,4% van de totale EU-invoer. De VS volgt met 5.658 ton (25,2% van de EU-import; meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017), voor Argentinië (1.865 ton; 8,3%) en Albanië (963 ton; 4,3%).

Volgens het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne uit 2015 mag jaarlijks in totaal 3.000 ton aan eieren en 1.500 ton aan eiproducten uit Oekraïne heffingsvrij worden ingevoerd in de EU. De hoeveelheid eiproducten wordt in jaarlijkse stappen verhoogd tot uiteindelijk 3.000 ton in 2020.

Hoge Europese prijzen maken Oekraïense eieren betaalbaar

Dat er nu veel meer dan het heffingsvrije quotum de EU binnenkomt, heeft te maken met het hoge EU-prijspeil, waardoor eieren uit Oekraïne ook buiten de quota om concurrerend zijn. In de eerste 9 maanden van 2017 bedroeg de import vanuit Oekraïne slechts 1.966 ton. Toen was het door het prijsverschil minder lucratief om vanuit Oekraïne naar de EU te exporteren.

Volgens een overzicht van de Europese Commissie bestond de Oekraïense export naar de EU tot en met oktober dit jaar onder meer uit 2.081 ton consumptie-eieren, 7.033 ton heeleipoeder en 865 ton eigeelpoeder.

Opvallend bij de eierimporten is het wegvallen van India. Dit land was vorig jaar goed voor 34,4% van de eierimport en wordt nu niet meer apart genoemd in het overzicht van de Europese Commissie. De prijzen vanuit India waren enige tijd extreem hoog. De reden daarvan is niet duidelijk.

Bij de eierexport voert Japan als vanouds de lijst van exportbestemmingen aan met 43.843 ton, 27,7% van de hele EU-uitvoer en 10,2% meer dan in de eerste 9 maanden van 2017. Zwitserland, gewoontegetrouw de tweede exportbestemming, nam 29.225 ton af, goed voor 18,5% van de EU-export (+0,3%). De export naar Israël groeide met 82,9% tot 16.432 ton, goed voor 10,4% van de totale EU-export. Israël heeft AI- en NCD-problemen en een tekort aan eieren. Turkije leverde veel, maar ook daar speelde AI. Daardoor kwam de EU weer in beeld. De eieren naar Israël kwamen eigenlijk alleen door export vanuit Spanje.

Na deze top 3 van exportbestemmingen volgen Thailand (7.312 ton; 4,6%) en Taiwan (4.956 ton; 3,1%). De Verenigde Arabische Emiraten, vorig jaar de vierde exportbestemming (aandeel 5,0%), worden nu niet meer apart als exportbestemming in het EU-overzicht vermeld.