Nieuw type pasteurella bij pluimvee

De diagnose pasteurellose wordt jaarlijks zo’n 10 keer bij leg- of vermeerderingsbedrijven gesteld.

Van de 12 onderzochte monsters in de periode 2015-2017, bleek het in 75% van de gevallen om de meest voorkomende LPS-types 1 of 3 te gaan, maar er werd ook bij 2 monsters voor het eerst het type 5 gevonden, die acute verschijnselen gaf. Dat meldt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in de monitoringsflyer van het derde kwartaal.

Maatregelen tegen pasteurellose

De GD wil in 2019 meer aandacht besteden aan in hoeverre koppels door meerdere stammen worden geïnfecteerd. Het is belangrijk om maatregelen te nemen, zoals hygiëne en ongediertebestrijding om een volgend koppel te beschermen tegen een uitbraak. Ook vaccinatie is een optie. Hierbij is het van belang om te weten om welk LPS-type het gaat.

De acute vorm van een uitbraak van pasteurellose wordt gekenmerkt door ernstig zieke dieren met cyanose, verminderde voeropname en snelle sterfte. Bij de chronische vorm krijgen de kippen dikke lellen en is de uitval chronisch te hoog tot zeer hoog.