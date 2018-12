LTO/NOP: oplossing voor dubbele DGF-heffing

Er komt een oplossing voor pluimveebedrijven die in 2018 twee keer een hoge heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds (DGF). Dat laat pluimveevakgroep LTO/NOP weten.

Belangenbehartigers van de pluimveesector waren in overleg met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over een oplossing voor pluimveebedrijven die in 2018 twee keer een hoge heffing betalen voor het Diergezondheidsfonds, als gevolg van een ongelukkige combinatie tussen de veranderende heffingssystematiek en de extreem hoge DGF-tarieven voor 2018.

Tarieven overgangsregeling worden verlaagd

LTO/NOP laat weten dat de tarieven van de overgangsregeling die eerder dit jaar door RVO.nl zijn opgelegd, verlaagd worden. De meeste pluimveebedrijven zullen hierdoor per saldo over 2018 minder gaan betalen. Wat dit voor individuele bedrijfssituaties betekent, wat het nieuwe tarief precies wordt en wanneer dat doorgevoerd wordt, is nog niet bekend. LNV werkt dit nog verder uit. Volgens LTO/NOP kan daar enige tijd overheen gaan omdat het betekent dat de wettelijke regeling aangepast moet worden.

Effect met name groot voor legpluimveebedrijven

Het effect van de dubbele hoge DGF-heffing was met name groot voor de categorieën pluimveebedrijven die koppels lang aanhouden, zoals legpluimveebedrijven. In het ongunstigste geval betaalden ze voor dieren die in 2017 waren opgezet en volgens theoretisch bepaalde aanhoudtijden in 2018 nog aanwezig waren, het hoge 2018-tarief volgens de overgangsregeling. Vervolgens nog eens wanneer zij in de loop van 2018 nieuwe kippen opzetten waarvoor ze dan volledig werden aangeslagen voor het hoge 2018-tarief (vanwege de dit jaar gewijzigde systematiek naar een heffing per opgezet dier).