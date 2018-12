EU importeert fors meer eieren dan in 2017

De Europese Unie importeerde in de eerste 9 maanden van dit jaar 22.433 ton eieren. Dat is fors meer dan in 2017.

Toen voerde de EU in dezelfde periode 13.238 ton eieren in. De export van eieren daalde licht. Dat blijkt uit een marktoverzicht van de Europese Commissie.

Helft van alle geïmporteerde eieren komen uit Oekraïne

De EU importeerde in de eerste 3 kwartalen van 2018 11.073 ton eieren uit Oekraïne. Daarmee zijn bijna de helft van alle ingevoerde eieren afkomstig uit dat land. Ter vergelijking: in heel 2017 importeerde de EU 3.041 ton eieren uit Oekraïne. Het gros van de geïmporteerde eieren kwam toen nog uit de Verenigde Staten.

Dit jaar importeerde de EU tot en met september 5.658 ton eieren uit de VS. Dat is nog altijd goed voor een kwart van het totaal. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om 7.934 ton. De EU importeerde ook eieren uit Argentinië (8,3% van het totaal), Albanië (4,3%) en Japan (2,9%).

Export eieren daalt, waarde stijgt

De eierexport laat in 2018 een daling zien. De waarde ervan stijgt wel. In de eerste 9 maanden van 2018 exporteerde de Europese Unie 158.362 ton eieren, met een totale waarde van € 171,94 miljoen. In dezelfde periode vorig jaar exporteerde de EU 162.989 ton eieren, ter waarde van € 169,35 miljoen.

Meer dan de helft van alle geëxporteerde eieren gingen naar Japan, Zwitserland en Israël. De EU exporteerde tot en met september 43.843 ton eieren naar Japan, goed voor 28% van het totaal. Zwitserland (29.225 ton, 18%) en Israël (16.432, 10%) volgen op gepaste afstand.

De EU heeft een zelfvoorzieningsgraad van ongeveer 105%. De exportwaarde van eieren en eierproducten is zo’n € 200 miljoen op jaarbasis.

Broedeieren zijn in dit overzicht niet meegenomen.

Bijna 400 miljoen legkippen in de EU

In de Europese Unie worden bijna 400 miljoen legkippen gehouden. Ongeveer 53% van de hennen wordt gehouden in verrijkte kooien en 27% in stalsystemen. Het aandeel vrije uitloop is 15%. 5% van de kippen wordt gehouden op biologische bedrijven.

De Europese leghennen produceren jaarlijks meer dan 7,5 miljoen ton eieren. De EU telt 7 grote eierproducenten. Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Polen nemen 75% van de productie voor hun rekening. Ongeveer 10% van de productie bestaat uit broedeieren.