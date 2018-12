CBb: geen voorziening voor POR-houders

De voorzieningenrechter verlengt de POR-ontheffingen van pluimveehouders niet totdat zij uitspraak hebben in de bodemzaak over het beëindigen van de regeling.

De voorzieningenrechter verlengt de POR-ontheffingen van pluimveehouders niet totdat zij uitspraak hebben in de bodemzaak over het beëindigen van de regeling. De pluimveehouders vroegen het College van Beroep voor het bedrijsleven om een voorziening te treffen tot de rechter een inhoudelijke uitspraak in de zaak kan doen (waarschijnlijk begin volgend jaar).

Handhaven fosfaatplafond

De voorzieningenrechter heeft dit verzoek echter afgewezen. De pluimveehouders hadden er volgens hem niet op mogen vertrouwen dat het dierrechtenstelsel afgeschaft zou zijn wanneer de looptijd van hun ontheffingen eindigde, of dat de ontheffingen verlengd zouden worden als het dierrechtenstelsel niet werd afgeschaft. Daarnaast vindt de rechtbank het handhaven van het fosfaatplafond van groot maatschappelijk belang. Volgens de CBb-rechter is het besluit van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om de ontheffingen niet te verlengen of opnieuw te verlenen ‘geen evident onrechtmatig besluit’.

Niet korten op ontheffingen

De voorzieningenrechter verzoekt het ministerie van LNV wel om te overwegen dat wanneer de (pluim)veehouders volgend jaar in de bodemprocedure wel in het gelijk gesteld worden, om dan niet op hun ontheffingen te korten. De pluimveehouders hadden bij de rechtbank aangedragen dat wanneer zij dit jaar rechten kopen of leasen, zij volgend jaar volgens de voorwaarden gekort zouden worden op hun ontheffingen indien het CBb hen in de bodemprocedure gelijk geeft en de ontheffingen toch verlengd of opnieuw verleend worden (bij verkoop van de nu aangekochte rechten).

Dierrechten leasen of kopen

De uitspraak van het CBb betekent dat pluimvee- en varkenshouders wiens ontheffingen dit jaar afliepen voor het einde van het jaar dierrechten moeten leasen of kopen voor het aantal dieren dat zij houden. De voorzieningsaanvraag was gedaan namens 1 pluimveehouder, maar diende als voorbeeldzaak voor een hele groep. In totaal lopen er circa 100 beroepsprocedures omtrent de POR-regeling van zowel pluimvee- als varkenshouders. Het CBb wil de bodemzaken hierover in het eerste kwartaal van 2019 gaan behandelen.