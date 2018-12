Biomeerwaarde Kip BV opgericht voor afzet bio-legkippen

Pluimveeslachterij W. van der Meer en Zonen BV en Leveranciersvereniging Biomeerwaarde Kip hebben samen per 1 januari 2019 Biomeerwaarde Kip BV opgericht.

Ondertekenen van de oprichtingsaktes ketenorganisatie Biomeerwaarde Kip BV door (v.l.n.r.) Jan Vlastuin (secretaris leveranciersvereniging Biomeerwaarde Kip), Wytze van der Meer (directeur Pluimveeslachterij W. van der Meer) en Wijnand van de Mheen (voorzitter Leveranciersvereniging Biomeerwaarde Kip). - Foto: Biomeerwaarde Kip

Hierdoor ontstaat 1 ketenorganisatie die de belangen van de pluimveehouders met biologische leghennen nog beter kan behartigen. Dit is van wezenlijk belang om het rendement van alle partijen in de keten te verbeteren. Ook kan de slachterij hierdoor beter tegemoet komen aan de wens van de grotere afnemers om continuïteit in de aanvoer. Dat kan door de nauwere samenwerking tussen de pluimveehouders en slachterij gewaarborgd worden.

Vereniging Biomeerwaarde Kip

Biomeerwaarde Kip is in juli 2008 opgericht en levert uitgelegde biologische kippen aan slachterij Van der Meer. De vereniging telt ongeveer 100 leden, die in totaal zo’n 1,8 miljoen uitgelegde hennen aanbieden.

Biomeerwaarde Kip BV zal geleid worden door Wytze van der Meer, algemeen directeur, en Max Vos, directeur marketing-verkoop. Als commissarissen van de BV zijn Wijnand van den Mheen, voorzitter van de Leveranciersvereniging Biomeerwaardekip en Anita van der Meer, financieel directeur van Pluimveeslachterij W. van der Meer en Zonen BV, benoemd.