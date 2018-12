Aldi en Lidl kiezen voor vrije-uitloopeend

De supermarkten Aldi en Lidl gaan volgend jaar omschakelen naar een vrije-uitloopeend.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel bij Aldi en de supermarkt is steeds op zoek naar duurzamere alternatieven. Dit jaar ligt met kerst nog vlees van de gangbare eenden in de schappen van Aldi. De scharreleenden die Aldi gaat verkopen, hebben de toegang tot een buitenuitloop. Vanaf volgend jaar liggen de ‘scharreleenden buitengehouden’ in de schappen van Aldi.

Met Pasen geen eend in Lidls-schappen

Lidl werkt momenteel met de leverancier aan het verbeteren van het welzijn van de eenden. Hierdoor zal er met Pasen geen eend in het schap van Lidl liggen. Het eendenvlees dat volgend jaar in de winkels van Lidl ligt, voldoet minimaal aan vrije uitloop.

Wakker Dier is voor deze kerst begonnen met een actie tegen staleenden, die voornamelijk uit Frankrijk worden geïmporteerd. Een aantal supermarkten is al overgestapt op een meer welzijnsvriendelijker eendenvlees of helemaal gestopt met de verkoop van eendenvlees.