Vlaamse minister wil kooiverbod

Vlaamse minister van Dierenwelzijn, Ben Weyts, wil een verbod op verrijkte kooihuisvesting voor legkippen.

Dat meldt de Vlaamse nieuwssite Vilt naar aanleiding van een bijeenkomst van commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement.

Weyts presenteerde in het parlement zijn plannen om nieuwe voorstellen uit te werken met omringende landen met betrekking tot dierenwelzijnsthema’s die onvoldoende aan bod zouden komen in de Europese regelgeving.

Verbod Nederland verrijkte kooi vanaf 2021

Wallonië heeft eerder dit jaar al een verbod op verrijkte kooishuivesting in een nieuwe dierenwelzijnswet opgenomen. Daar is verrijkte kooihuisvesting nu verboden bij nieuwbouw. Voor bestaande kooibedrijven geldt een overgangstermijn tot en met 2028. In Nederland wordt verrijkte kooihuisvesting vanaf 2021 verboden. Koloniehuisvesting blijft wel toegelaten. Duitsland verbiedt koloniehuisvesting voor legkippen vanaf 2025 (en in uitzonderlijke gevallen na 2028).