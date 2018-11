Veilingwebsite pluimveerechten in de lucht

Ondernemer Tom Jansen heeft deze week zijn website rechtenveiling.nl gelanceerd. Via deze veilingwebsite worden partijen pluimveerechten verhandeld.

Jansen, zzp‘er in de pluimveehouderij en metaalsector, merkte dat er behoefte was aan een dergelijke website. “Ik heb 2 jaar bij een mengvoerfabrikant gewerkt. Van pluimveehouders kreeg ik altijd opvallend veel vragen over marktprijzen van pluimveerechten. Ook werd ik vaak gevraagd naar aanbiedende partijen. Zo is het idee voor de veilingsite ontstaan.”

Tom Jansen (23) is de oprichter van rechtenveiling.nl. - Foto: Tom Jansen

Markplaats voor productierechten

Rechtenveiling.nl is een soort marktplaats voor productierechten. Pluimveehouders kunnen op de site zelf kavels plaatsen en daarbij de minimumprijs aangeven. “Pluimveehouders hebben de regie. Ik hoop dat partijen elkaar gemakkelijk vinden en dat vraag en aanbod zo op een goede manier bij elkaar komen”, aldus Jansen.

Commissie 1% van koopsom

De jonge ondernemer – die de has afrondde – is transparant over zijn commissie. De commissie bedraagt 1% van de totale koopsom, 0,5% voor de leverende partij en 0,5% voor de afnemende partij. Daarbij hanteert hij een minimumbedrag van € 250 per gesloten kavel, € 125 per partij.

Op de website is tot dusverre enkel een voorbeeldkavel gepubliceerd. Jansen hoopt dat daar snel verandering in komt. Als de handel goed op gang komt, wil hij ook een platform bieden voor veilingen van varkensrechten en fosfaatrechten. “Fosfaatrechten worden al op enkele sites geveild. Als het gaat om pluimveerechten ben ik voor zover ik weet de enige”, aldus Jansen.