Proef in België: saldo onbehandelde hennen € 2,40 lager

Het saldo van hennen met intacte snavels was bij een proef € 2,40 lager dan van hennen waarvan de snavels in de broederij met infrarood waren behandeld.

De proef is gedaan op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in het Belgische Geel. Door de hoge uitval bij de hennen met hele snavels (24,96% tegen 9,35% bij de behandelde hennen) werd het koppel op 77 weken leeftijd afgevoerd; het was niet rendabel ze langer aan te houden. Dit vertelde onderzoekster Nathalie Sleeckx deze week in haar inleiding over pikkerij bij leghennen tijdens de Trefdag Pluimveehouderij van de Provincie West-Vlaanderen.

De hennen waren van hetzelfde ras (ISA), dezelfde moederdieren, hadden dezelfde geboortedatum en opfokker, hetzelfde transport naar de legstal en dezelfde (volière)huisvesting. In de legstal lag bij opzet een redelijk dikke laag koolzaadstro en werden aan alle diergroepen luzerne (in netjes) en pikstenen aangeboden.

Ondanks afleidingsmateriaal verergerden de veerbeschadigingen en wondjes bij de onbehandelde hennen. - Foto: Proefbedrijf Pluimveehouderij

Extra afleidingsmateriaal en wijzigingen in licht

Veerbeschadigingen en wondjes die gedurende de ronde waren aangetroffen, waren reden om bij de onbehandelde hennen extra afleidingsmateriaal aan te bieden in de vorm van onder meer CD’s aan koorden, kuilmais op het strooisel, en tarwe in een emmer met veer.

Als remedie tegen de verenpikkerij is op 36 weken de lichtintensiteit verlaagd en is op 40 weken rood in plaats van wit licht gebruikt. Desondanks verslechterde de situatie en moest het koppel vroegtijdig naar de slachterij. “Het koppel ging volledig onderuit”, aldus onderzoekster Sleeckx.

In cijfers

Op 77 weken was het voerverbruik gemiddeld 124 gram per opgehokte hen per dag (tegen 117,4 gram), de totale eimassa 20,37 kilo per opgehokte hen (tegen 22,00 kilo), het totaal aantal eieren 318,2 per opgehokte hen (tegen 355,4) en de voederconversie 2,48 (tegen 2,17).

De hennen waren in mei 2017 opgezet, 2 afdelingen met onbehandelde hennen en 6 met behandelde hennen, en kenden, ondanks de warmte in mei en de overgang van spiraalvoedering tijdens de opfok naar voerketting in de legstal, een redelijk vlotte start.

De dieren werden 2 keer per week beoordeeld aan de hand van een checklist, 1 keer per maand werden foto’s van de hennen gemaakt en elke 4 weken werden veerscores en borstbeenscores bepaald.

De checklists toonden aan dat bij de onbehandelde hennen meer veertjes op de grond werden aangetroffen, er meer kippen met wondjes waren, de hennen slechter in de veren zaten vooral op de rug en rond de cloaca. Gaande de ronde werden deze verschillen tussen behandelde en onbehandelde dieren groter.

Vervolg onderzoek

Het vergelijkend onderzoek tussen wel en niet snavelbehandelde hennen wordt tijdens de volgende ronde op het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel voortgezet. Dan in een andere volièresysteem (met 2 rijen in plaats van 1). De hennen voor die proefronde worden eind deze maand opgezet.