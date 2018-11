PCB-schandaal Duits pluimveevoer lijkt zich te beperken

Het schandaal rond het met niet-dioxine-achtige PCB’s in pluimveevoer van de Duitse fabrikant Agravis lijkt zich te beperken tot de bedrijven waarvan vorige week vast kwam te staan dat ze het voer hebben afgenomen.

Sinds eind vorige week zijn geen nieuwe gevallen bekend geworden. Van een drietal kleine legbedrijven met nog geen 400 kippen in Nedersaksen, in de Kreis Osnabrück, moesten eieren worden teruggeroepen dan wel vernietigd, omdat ze grenswaardes voor niet-dioxine-achtige PCB tweevoudig overschreden. De eieren van deze bedrijven worden niet aan pakkerijen geleverd maar alleen direct af bedrijf aan de consument.

Lakschilfers van silo‘s

Tevens konden in Nedersaksen een aantal pluimveebedrijven (leg en vleeskuikens) op grond van negatieve laboratoriumtests weer worden vrijgegeven. Van de aanvankelijk 29 bedrijven die op slot waren gegaan zijn er 9 nog niet vrijgegeven, deelde het landbouwministerie in Hannover maandagmiddag mee.

Het landbouwministerie van Noordrijn-Westfalen, waar 41 bedrijven op slot moesten, heeft over vrijgave tot dusver nog geen mededelingen gedaan.

Het voer was afkomstig van een mengvoerfabriek van Agravis in het oosten van Westfalen, in casu Minden. ‘Denkbare oorzaak’ zijn volgens het agroconcern lakschilfers van silo’s. Hoe dat eventueel in het voer kwam, ondanks alle interne controles, is nog niet opgehelderd.