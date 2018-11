NVWA: niets onregelmatigs bij ‘horror-kippenschuur’

Een pluimveebedrijf in Tollebeek (Flevoland), waar Animal Rights filmopnamen zou hebben gemaakt, voldoet volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) aan de regels.

“We zijn niks onregelmatigs tegengekomen”, zegt een woordvoerder naar aanleiding van een bezoek aan het bedrijf woensdagmiddag 14 november door een dierenarts en een controleur namens de dienst.

Dierenrechtenorganisatie Animal Rights had bij de NVWA een klacht tegen het pluimveebedrijf ingediend.

Animal Rights spreekt van ‘horror-kippenschuur’

De organisatie publiceerde woensdag beelden die zij in oktober had gemaakt in een kippenstal van het bedrijf. Het filmpje van bijna 2 minuten toont witte kippen in een donkere en stoffige verrijkte-kooistal. De kippen zitten slecht in de veren, sommige zijn bezoedeld, sommige zijn dood, eentje is op sterven na dood.

Animal Rights spreekt van een ‘horror-kippenschuur’ en beschrijft dat de kippen zich amper kunnen bewegen in de kooien en op geen enkele wijze hun natuurlijk gedrag uitten. “Veel hennen zijn kaal en verzwakt en worden niet geholpen aan hun verwondingen. Het onderzoeksteam constateerde dat gestorven hennen in verschillende staten van ontbinding verkeerden, sommige verregaand.”

NVWA: verrijkte kooien wettelijk toegestaan

En: “Het meest in het oog springend, naast het lijden van de kippen, is de ongelooflijke smerigheid van de schuur. Er lag een dikke laag stof op ieder oppervlak en de atmosfeer was verstikkend.”

NVWA: “Het zijn kippen in verrijkte kooien, maar dat mag volgens de wet.”

Pluimveehouder herkent beelden niet

Pluimveehouder Thijs Voesten van bedrijf Hune, waar Animal Rights het filmpje zegt te hebben gemaakt, zegt de beelden niet te herkennen. Hij ontkent dat het hun kippen zijn die in beeld zijn. Voesten heeft dit ook tegen de NVWA-medewerkers gezegd. Volgens de pluimveehouder hebben de NVWA-medewerkers op het bedrijf ‘iets heel anders gezien dan wat er op het filmpje te zien is’.

Stal altijd op slot en geen sporen van inbraak

Voesten zegt de stallen altijd op slot te hebben. En: “We weten niet dat er een inbraak is geweest.” Een woordvoerder van Animal Rights zegt dat de beelden in 1 van de 3 stallen te zijn gemaakt, waarvan de deur open stond.

Animal Rights, dat eerder filmde op een kippenbedrijf in West-Vlaanderen, is op zijn meer dan een jaar geleden op zijn website een petitie gestart voor sluiting van Nederlandse en Belgische ‘horror-kippenschuren’. Die is al meer dan 22.000 keer getekend.