NVP: disbalans op markt pluimveerechten aanpakken

Voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) sluit niet uit dat meer pluimveehouders in de problemen komen door een tekort aan productierechten. Volgens haar is sprake van disbalans op de markt voor pluimveerechten. Wat de NVP betreft mogen alleen actieve pluimveehouders beschikken over pluimveerechten. Speculatie door handelaren wil de vakbond aan banden leggen.

Meerdere pluimveehouders moesten zich woensdag in de rechtbank in Den Bosch verantwoorden. Zij hielden afgelopen jaren veel meer dieren dan waarvoor ze pluimveerechten hadden en hoorden forse strafeisen tegen zich uitspreken. Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP), noemt de situatie op de markt voor pluimveerechten zorgwekkend. Volgens haar staat de rechtszaak in Den Bosch niet op zich.

Ik wil het niet goedpraten, maar er is niet altijd sprake van kwade opzet

Wat is er aan de hand?

”Allereerst wil ik mijn verbazing uitspreken over het feit dat er in sommige media wordt gerept over mestfraude. Dat vind ik erg vervelend. Ik kan het ook niet plaatsen. Deze pluimveehouders hebben meer dieren gehouden dan waarvoor zij dierrechten hadden. Dat is het delict, maar dat betekent niet automatisch dat mest op illegale wijze is afgezet en het milieu zou zijn geschaad. Voor de leek is dat blijkbaar niet altijd duidelijk. Het is helaas niet de eerste rechtszaak waarbij pluimveehouders op het matje moeten komen voor een tekort aan pluimveerechten. Ik wil het delict zeker niet goedpraten, maar er is niet altijd sprake van kwade opzet.”

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP). - Foto: Joep van der Pal

Hoezo niet?

“Het overheidsbeleid is zeer wispelturig. Onder het bewind van staatssecretaris Sharon Dijksma is de suggestie gewekt dat het stelsel met productierechten er in 2015 af zou gaan. Sommige pluimveehouders zijn daar van uitgegaan en hebben hun bedrijven uitgebreid. Nu de productierechten er nog altijd zijn en de POR-regeling bovendien is vervallen, is enorme schaarste ontstaan. Pluimveehouders moeten enorm diep in de buidel tasten om aan rechten te komen, als ze er al zijn. In sommige gevallen laat de liquiditeitspositie dat simpelweg niet toe. Intussen hebben pluimveehouders hun stallen vol met leghennen of ouderdieren. Dat verander je niet zomaar. Bovendien moeten bedrijven ook aan hun financiële verplichtingen voldoen. Deze situatie leidt tot schrijnende gevallen. Als je puur naar de feiten kijkt, is er sprake van een economisch delict. Maar je moet ook oog hebben voor het menselijke verhaal erachter. Ik ken heel treurige verhalen, waarbij echt geen sprake is van opportunisme.”

Er is een systeem gecreëerd waarbinnen veel rechten oneindig worden verleased. Daar moet een einde aan komen.

Wat moet er volgens u veranderen?

“Er is sprake van disbalans op de markt voor pluimveerechten. Die moet hersteld worden en het liefst zo snel mogelijk. Stoppers zijn nu niet verplicht om hun rechten te verkopen. Ik vind dat onwenselijk. Er is een systeem gecreëerd waarbinnen heel veel rechten oneindig worden verleased. Daar moet een einde aan komen. Wat de NVP betreft mogen alleen actieve pluimveehouders beschikken over pluimveerechten. Speculatie door handelaren willen we aan banden leggen. De huidige verkoopprijzen van € 25 voor koop- en € 3,10 voor leaserechten zijn in regio Oost bijna niet te betalen, als de rechten al worden aangeboden. Ik begrijp nog steeds niet waarom de POR-regeling is beëindigd, omdat POR-2 in het leven was geroepen binnen het sectorale fosfaatproductieplafond. Die ruimte moet er dan nog steeds zijn.”

Pluimveehouders worden murw gebeukt door wet- en regelgeving

De Haan vervolgt: “De Nederlandse pluimveehouderij is een duurzame sector die 93% van haar mest verwerkt en door een andere berekenmethodiek in 2018 ook onder het sectorale fosfaatplafond blijft. Het ministerie mag ons daarom best tegemoet komen met extra rechten, om ruimte te creëren voor duurzame projecten. De sector staat in de parkeerstand en raakt zo op slot. Pluimveehouders worden murw gebeukt door wet- en regelgeving en een gebrek aan ontwikkelingsruimte. Het perspectief voor jonge ondernemers ontbreekt. Er is sprake van een ongelijk speelveld ten opzichte van concurrerende landen.”

Wat je nu in de melkveehouderij ziet gebeuren is in onze sector al langer aan de hand

Wat is het perspectief?

“De disbalans op de pluimveerechtenmarkt moet worden opgeheven. De gesprekken met het ministerie van Landbouw daarover lopen. In overleg met LTO/NOP en de Rabobank hebben we in 2017 al een verduurzamingsplan opgesteld, wat zich toespitst op wegnemen van de grootste nadelen van het huidige pluimveerechtensysteem. Dit plan moet ook ruimte bieden voor verduurzaming. Sinds een paar maanden wordt nu ook inhoudelijk over dit plan gesproken. Ik verwacht dat we volgende maand weer om tafel gaan. Het kan mij niet snel genoeg gaan. Ik hoop dan ook dat de minister snel een richting afgeeft aan pluimveehouders, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Ik vrees dat dit niet eerder dan begin volgend jaar gebeurt. Indien er niks verandert sluit ik niet uit dat er nog meer pluimveehouders in de problemen komen. Wat je nu in de melkveehouderij ziet gebeuren – individuele ondernemers die teveel dieren houden en niet binnen hun fosfaatruimte blijven – is in onze sector al langer aan de hand. Daarin lopen we helaas 2 jaar voor op de melkveehouderij.”