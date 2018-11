Geen einddatum doden haantjes in Duitsland

De Duitse overheid stelt voorlopig geen definitieve einddatum voor het doden van eendagshaantjes in de legpluimveesector.

De Duitse overheid stuurt al langer aan op een verbod hierop. Met de commerciële lancering van de geslachtsbepalingstechniek van Seleggt op het ministerie van landbouw vorige week, vreesde de Duitse koepelorganisatie ZDG voor een verbod op korte termijn, terwijl de techniek volgens hen nog niet praktijkrijp is voor toepassing op grote schaal.

Regeerakkoord

De Duitse regering legde het afgelopen jaar in haar regeerakkoord vast: een verbod op het doden van kuikens uiterlijk 2019. Aangesproken op dit doel, wilde landbouwminister Julia Klöckner zich bij de lancering van de Seleggt-techniek nog niet vastleggen op een definitieve datum.

We beginnen met een ‘vrijwillige verplichting’ voor bedrijven

Klöckner: “Het is belangrijk dat we dit doel in ons regeerakkoord hebben vastgelegd, maar het gaat niet om een maand eerder of later. We beginnen met een ‘vrijwillige verplichting’ voor bedrijven wat betreft deze techniek. Wanneer broedbedrijven dan nog steeds zeggen ‘het interesseert ons niet’, dan hebben we, met de nieuwe bestaande techniek, te maken met een andere juridische beoordeling dan voorheen.”

De Duitse rechtbank stak eerder een stokje voor wettelijk verbod, omdat er geen werkbaar alternatief voorhanden was.

Voorloper in Europa

Klöckner bejubelde de nieuwe techniek tijdens de persconferentie: “Met de nieuwe lasertechniek zijn we voorloper in Europa. We hebben nu een alternatief voor het kuikens doden. Dit zet wereldwijd nieuwe standaards. En de nieuwe techniek is een grote kans voor de broedsector in Duitsland.”