Europese pluimveevleeshandel gegroeid

De EU-landen hebben in de eerste 3 kwartalen van dit jaar 1.320.215 ton pluimveevlees uitgevoerd. Dat is 8,4% meer dan in dezelfde periode in 2017 en 10,6% meer dan in de eerste 9 maanden in 2016.

De EU-lidstaten hebben tot en met september dit jaar 598.603 ton pluimveevlees ingevoerd. Dat is 1,2% minder dan in dezelfde periode in 2017 en 12,3% minder dan in de eerste 3 kwartalen in 2016. Dit blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

Van de totale EU-export ging 10,3% naar Oekraïne, gevolgd door Ghana (9,3%), de Filipijnen (9,2%) en Hongkong (7,7%). De export naar Oekraïne groeide met 22,5% ten opzichte van de eerste 3 kwartalen van 2017, die naar Ghana met 23,5% en die naar de Filipijnen met 39,6%. De export naar Hongkong nam met 5,9% af.

Andere groeiers bij de export zijn Vietnam (+62,6% naar 65.224 ton) en de Democratische Republiek Congo (+28,2% naar 55.476 ton). Grote daler op de lijst met exportbestemmingen is Zuid-Afrika. Door een invoerverbod nam de EU-export af van 205.200 ton in 2016, via 62.984 ton in 2017 naar 54.922 ton dit jaar.

Bij de import zijn Brazilië en Thailand al jarenlang de belangrijkste herkomstlanden, meestal in die volgorde. Dit jaar komt het meeste pluimveevlees (37,5% van de EU-import) uit Thailand. Kort gevolgd door Brazilië met 36,4%. In de eerste 3 kwartalen van 2017 kwam meer dan de helft van de EU-pluimveevleesimport uit Brazilië. Door vleesschandalen en het zelf opgelegde tijdelijke embargo op de export van pluimveevlees naar de EU, is de Braziliaanse uitvoer met 29,6% teruggelopen ten opzichte van de eerste 3 maanden van 2017.

Oekraïne is een groeiend herkomstland voor pluimveevlees. De 94.883 ton tot en met september dit jaar is bijna 3 keer zoveel als in dezelfde periode in 2016.