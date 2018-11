Ei van broederloze hen 2 cent duurder

De meerprijs van consumptie-eieren van hennen waarvan het geslacht tijdens het broeden wordt bepaald, is 2 cent.

Dat vertelt Martijn Haarman, projectleider van Seleggt, het bedrijf dat zich bezighoudt met geslachtsbepaling in broedeieren. De eieren van deze hennen krijgen in het pakstation een stempel. Voor elk consumptie-ei met stempel brengt Seleggt 2 cent in rekening bij de verpakker. Seleggt zorgt voor de techniek, kennis en mankracht om het geslacht bij de broedeieren te bepalen.

Blockchain-technologie

De keten maakt gebruik van blockchain-technologie om te borgen dat alleen consumptie-eieren van broederloze hennen het zogeheten Respeggt-stempel krijgen. Tot dusver liggen de eieren van de broederloze hennen in zo'n 225 winkels van supermarktketen Rewe, allen in de omgeving van Berlijn.

Meer afnemers nodig

Komend jaar willen de supermarkten Rewe en Penny in hun filialen in heel Duitsland eieren aanbieden van hennen waarvan het geslacht is bepaald tijdens het broeden. In totaal zijn dat 5.500 winkels. Om te beginnen gaat het alleen om eieren van vrije-uitloophennen.

Haarman van Seleggt vertelt dat hun broederij in Barneveld de dubbele capaciteit heeft van hetgeen nodig is voor Rewe en Penny. Volgens hem is van andere afnemers die ook af willen van het doden van eendagskuikens concrete vraag naar eieren uit dit concept. Hij verwacht dat meer bedrijven Respeggt-eieren gaan aanbieden.

‘Een doorbraak’

Donderdag 8 november vond een persconferentie plaats op het Duitse ministerie van Landbouw in Berlijn. Daar werd bekend gemaakt dat de eerste consumptie-eieren van de broederloze hennen vanaf halverwege deze maand in het winkelschap liggen. Volgens de Duitse landbouwminister Julia Klöckner ‘een doorbraak’.