Duitsers kopen meer Duitse bio- en uitloopeieren

Het aandeel eieren van Duitse herkomst in de Duitse supermarkten neemt toe, met name in de segmenten vrije uitloop en biologisch.

Duitse huishoudens kopen in toenemende mate Duitse eieren in deze segmenten, blijkt uit cijfers van het Duitse pluimveemarktbureau MEG en dataleverancier GfK.

In het eerste kwartaal van 2016 kwam 81,8% van de eieren die Duitse huishoudens kochten uit Duitsland. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar lag dit stabiel rond 85%.

Verlies predicaat vrije uitloop vanwege ophokplicht

Het aandeel Duits in het vrije-uitloopsegment groeide in 2017 sterk. Begin dat jaar hadden Nederlandse pluimveehouders met vrije-uitloopkippen te maken met het verlies van het predicaat ‘vrije uitloop’ als gevolg van de 22-weken durende ophokplicht. Na die periode zakt het aandeel Duitse eieren wel wat terug, maar blijft structureel boven het niveau van voor die tijd.

Effect fipronil-crisis

Kijkend naar de ontwikkeling op langere termijn lag ook in het biologische segment het aandeel Duitse eieren in de eerste 3 kwartalen van dit jaar hoger dan in diezelfde periode van 2016. Wel is het verschil daar kleiner dan bij vrije uitloop.

Het aandeel biologische eieren met herkomst Duitsland piekte in het derde kwartaal van 2017, tijdens de fipronil-crisis, en zakte daarna wat terug, maar ligt dit jaar wel gemiddeld 2% boven het niveau van 2016.

Het aandeel Duitse eieren in het scharrelsegment steeg dit jaar flink (van 74,2% in het eerste kwartaal naar 78,7% in het derde kwartaal). Dit komt met name omdat dit percentage begin dit jaar extreem lag was. Het aandeel nu is min of meer vergelijkbaar met het niveau in 2016.