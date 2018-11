Duitsers eten en produceren meer eieren

De Duitse consument eet meer eieren in 2018. Dat blijkt uit informatie van de Duitse marktinformatiebureau MEG.

Meer inwoners en een hogere consumptie per persoon verklaart de stijging van 3%.

Ondanks een groei in de productie van consumptie-eieren met 1% naar 13,5 miljard, is Duitsland nog steeds afhankelijk van de import. Die is wel met 2% gedaald naar 8,6 miljard eieren. De zelfvoorzieningsgraad is in 2018 door een sterkere stijging van de consumptie gedaald met 1% ten opzichte van 2017 naar 68,4%.

Mobiele stallen

De groei in de productie van eieren wordt volgens de pluimvee branchevereniging veroorzaakt door mobiele stallen, waar maximaal 3.000 hennen in mogen. Hier zouden al ongeveer 1 miljoen hennen in worden gehouden.