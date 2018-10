Zilveren medaille voor geslachtsbepaling in het ei

De techniek waarmee het geslacht van het kippenembryo in het broedei kan worden bepaald, Seleggt Acus, wint volgende maand een zilveren medaille op vakbeurs EuroTier.

Seleggt Acus neemt na ruim een week broeden automatisch wat vloeistof uit het broedei en brengt dit monster over naar een meetapparaat voor een hormoonanalyse. Momenteel kan zo bij ongeveer 3.500 eieren per uur het geslacht van het embryo worden bepaald.

Seleggt Acus kan het geslacht van het embryo in het ei bepalen. - Foto: Seleggt GmbH

Geslachtsbepaling vroeg in het broedproces voorkomt dat haankuikens van legrassen worden geboren. In het huidige productiesysteem worden die kuikens kort na de geboorte gedood. De pluimveehouderij kan deze haantjes niet gebruiken, omdat zij geen eieren leggen en zeer weinig bevleesd zijn. In Nederland worden deze haantjes – 40 miljoen per jaar – gedood door ze te bedwelmen met gas. Vervolgens worden ze ingezet als voederdier, bijvoorbeeld in dierentuinen. In Duitsland werden in 2016 meer dan 46 miljoen mannelijke eendagskuikens gedood.

DLG reikt zilveren medaille uit op EuroTier

DLG, organisator van EuroTier, reikt 1 gouden en 26 zilveren medailles uit aan innovatieve technieken. De jury maakte een keuze uit 250 producten. EuroTier is van 13 tot en met 16 november in Hannover.

Meer uitleg over Seleggt Acus op Pluimveerelatiedag

Martijn Haarman, directeur van Seleggt GmbH, verzorgt op 11 oktober tijdens de Pluimveerelatiedag van NOP/Pluimveehouderij in Veenendaal, een presentatie over geslachtsbepaling in het broedei. Hij vertelt daarin wat Seleggt doet om te bepalen of een ei een haan of een hen wordt, wat de resultaten zijn qua nauwkeurigheid, snelheid en eventuele schade, en wat de toepassingsmogelijkheden in de praktijk en in de toekomst zijn.