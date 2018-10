Verscherpt entschema-advies NCD ingetrokken

Begin oktober zijn de aangescherpte entschema-adviezen voor Newcastle Disease (NCD) ingetrokken. Dat meldt Gezondheidsdienst voor Dieren in de Monitoringsflyer Pluimvee.

Vanaf 26 april 2018 werden in België 20 besmettingen met NCD vastgesteld, waarvan 3 op commerciële bedrijven. In Nederland werd de ziekte op een locatie met hobbypluimvee vastgesteld. Om het risico op een mogelijke besmetting te beperken werd vleeskuikenhouders geadviseerd hervaccinatie toe te passen bij jonge kuikens.

De aangescherpte vaccinatiemaatregelen voor het Belgische bedrijfspluimvee in combinatie met de strenge maatregelen tegen de handel in hobbyvogels lijken goed te hebben gewerkt. Er zijn geen NCD-uitbraken meer geconstateerd. Daarmee is de verhoogde dreiging voorbij en vervalt de reden voor het aangescherpte vaccinatieadvies.