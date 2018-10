Productie en export Europees pluimveevlees groeit

In de eerste helft van dit jaar produceerde de EU 4% meer pluimveevlees dan in dezelfde periode vorig jaar.

Dat blijkt uit een marktupdate van de Europese Commissie. De groei is hoger dan verwacht en wordt vooral aangejaagd door een daling van de invoer uit Brazilië. Daardoor ligt ook het prijsniveau hoger dan de afgelopen 2 jaar.

Vleesschandaal

Als gevolg van een vleesschandaal en zorgen binnen de Europese Unie over salmonella-controles daalde de import van Braziliaans pluimveevlees in de eerste 7 maanden van dit jaar met 38% (93.500 ton). De leemte werd deels gevuld door Oekraïne (34.300 ton), Thailand (16.700 ton) en Chili (11.800 ton), die meer pluimveevlees naar de EU exporteerden.

De Europese Commissie verwacht dat het hoge productieniveau van pluimveevlees in de EU in de tweede helft van dit jaar aanhoudt.

Export pluimveevlees ook in de lift

Ook de EU-export van pluimveevlees zit duidelijk in de lift. Dat komt door een grotere mondiale vraag en de gestegen productie. Tussen januari en juli heeft de EU 46.500 ton meer geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar (+5 % in volume, +2 % in waarde).