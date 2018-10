Pikkerij blijft kopzorg op legbedrijven

Het houden van hennen met intacte snavels is geen onverdeeld succes in Duitsland.

Dat verklaart Friedrich-Otto Ripke, voorzitter van ZDG, de koepelorganisatie voor de pluimveehouderij, tegenover Boerderij.

Het behandelen van snavels van leghennen is sinds vorig jaar niet toegestaan in Duitsland. Niettemin komt ongewenst pikgedrag bij hennen nog steeds voor, verklaart Ripke.

‘Getrainde’ hennen

De pluimveevoorman vertelt dat het management en goed personeel belangrijke factoren zijn om ongewenst pikgedrag te voorkomen. Een rol speelt ook de genetica en de opfok.

In Duitsland is het onder meer mogelijk ‘getrainde’ hennen te kopen. Deze hennen zijn in de opfok verzorgd volgens de wensen van de leghennenhouder en gewend aan het afleidingsmateriaal dat ook op het legbedrijf is te vinden.

Als op het legbedrijf wordt gewerkt met luzerne of pikblokken als afleidingsmateriaal, dan krijgen de hennen dat tijdens de opfok ook. Voor deze klantspecifieke opfok betaalt het legbedrijf een meerprijs van een paar cent per hen.

Meer pikkerij in 2e helft legfase

Agressief pikgedrag komt meest voor in de tweede helft van de legfase, is de ervaring in Duitsland. Een verklaring daarvoor ontbreekt. Mogelijk zijn de hennen sneller geïrriteerd naarmate hun leeftijd toeneemt.

In Duitsland is het houden van hennen met intacte snavels op 100 bedrijven nauwkeurig onder de loep genomen. Gekeken is naar zogeheten succes- en risicofactoren. Desondanks is geen uniforme oplossing gevonden voor ieder bedrijf om gegarandeerd van agressief pikgedrag af te zijn.

Het blijft een ongrijpbaar fenomeen, betoogt Ripke. Hij geeft als voorbeeld dat het voorkomt dat een legronde op een bedrijf er geen agressie plaatsheeft, terwijl onder de volgende koppel hennen veel agressie is.