Hogan zit met kipvlees met bot in de maag

De invoer van Oekraïense kip met been moet worden aangepakt.

Maar de Europese Commissie is niet van plan eenzijdige maatregelen te nemen tegen omzeiling van de regels door Oekraïne. Dat blijkt uit antwoorden van Europees landbouwcommissaris Phil Hogan op vragen van CDA-parlementariërs Annie Schreijer-Pierik en Jeroen Lenaers.

Heffingsvrije invoer

Schreijer-Pierik en Lenaers waren verre van tevreden met eerdere antwoorden van de Europese Commissie op de invoer van kipfilet met been. De eerdere afspraken tussen Oekraïne en de Europese Unie over de invoer van pluimveevlees houden onder andere in dat delen van kip met been heffingsvrij mogen worden ingevoerd, in tegenstelling tot kipfilet.

Nieuwe categorie vlees

De Oekraïense pluimveevleesindustrie heeft door een slimmigheid een nieuwe categorie vlees gecreëerd (borstkappen met een klein stukje vleugel) die bij invoer onder het nultarief valt. Eenmaal in de EU worden de filets met been tot echte filets gesneden.

Controle invoer pluimveevlees

Hogan zegt dat de Europese Commissie de invoer van pluimveevlees nauwgezet volgt. Hij realiseert zich dat met de invoer van filets met been sprake is van rechtstreekse concurrentie met Europese kipfilets. De Europese Commissie wil de kwestie echter oplossen in samenspraak met de Oekraïense overheid.