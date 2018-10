Geslachtsbepaling broedei in 2019 operationeel

De techniek van Seleggt om het geslacht van een embryo in een broedei te bepalen, is in 2019 operationeel in de praktijk.

Die verwachting sprak Martijn Haarman van Seleggt uit tijdens de Pluimveerelatiedag in Veenendaal donderdag 11 oktober. Seleggt is een samenwerkingsverband van fabrikant HatchTech, de Duitse supermarktketen Rewe en de Universiteit van Leipzig.

Lees verder onder de (Duitstalige) video De eerste eieren van hennen zonder broertjes zullen dan ook in de Duitse supermarkt worden verkocht. “Wellicht zullen enkele van u in 2019 de eerste hennen in de stal hebben die geen broertjes hebben gehad”, zei Haarman tegen de Nederlandse pluimveehouders. Nederland lijkt hem na Duitsland de meest logische eerstvolgende om het concept uit te rollen. Bij Seleggt wordt op dag 9 tijdens het broedproces een klein beetje embryo-urine uit het ei gehaald, non-invasief, om het geslacht van het embryo te bepalen. Extra kosten terughalen met meerprijs Aan deze manier van seksen hangt wel een prijskaartje. De huidige prijs van een eendagskuiken zou 5 keer over de kop moeten om de kosten te dekken. Seleggt wil de meerkosten terughalen via een stempel op het consumptie-ei. Dat moet een meerprijs opleveren. Seleggt wil dit zelf in de hand houden door het broedei-seksen als dienst aan broederijen te gaan verkopen. De meerprijs moet door de uiteindelijke afnemer van de consumptie-eieren worden afgerekend aan Seleggt.