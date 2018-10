Europese productie pluimveevlees met 4,3% gegroeid

De pluimveevleesproductie in de Europese Unie is tot en met juli dit jaar met 4,3% gegroeid ten opzichte van diezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie.

De grootste groei zit in Oost-Europa: in Bulgarije met 18,4%, in Hongarije met 14,7%, in Roemenië met 10,2% en in Polen met 7,6% ten opzichte van de periode tot en met juli vorig jaar.

Grootste producenten

Die eerste 3 landen behoren echter niet tot de grotere pluimvee-producerende landen binnen de EU. Dat zijn respectievelijk Polen, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Die 6 landen waren afgelopen jaar goed voor 71% van de totale pluimveevleesproductie in de EU, en in 4 daarvan groeide de productie in de eerste 7 maanden van dit jaar met minimaal 5%.

Alleen in het Verenigd Koninkrijk (-3,3%) en Italië (4,1%) daalde de productie. In Polen, de laatste jaar met groeiende afstand de grootste producent in de EU, groeide de productie met 7,6%.

Invoer van pluimveevlees

Die productiegroei in het eerste deel van dit jaar ging gepaard met een fors gedaalde invoer van pluimveevlees uit Brazilië, die begin dit jaar grotendeels stokte. Daardoor importeerde de EU in de eerste helft van 2018 ruim 10% minder kip. De laatste maanden trekt dat verschil bij. Tot en met augustus lag de invoer nog 3,7% onder het niveau van diezelfde periode een jaar eerder. De aanvoer uit Brazilië trekt weer wat aan en bovendien neemt invoer uit Thailand en Oekraïne toe.

Uit de EU-cijfers blijkt dat sinds mei dit jaar de invoer van pluimveevlees uit Oekraïne onder de bekritiseerde tarieflijn is gestabiliseerd rond de 5.000 ton per maand. Tot en met augustus dit jaar importeerde de EU 85.412 ton pluimveevlees uit Oekraïne, meer dan het totaal volume over 2017 dat 80.151 ton bedroeg.