Eiergroothandel Eicom verkoopt geen scharrelkwarteleieren meer.

Het bedrijf handelt nog wel in kwarteleieren, afkomstig uit het buitenland. Dat verklaart Eicom-directeur Henk van Hamersveld.

Aanleiding is de fraude met scharrelkwarteleieren die dit voorjaar aan het licht kwam. Het bedrijf suggereerde Nederlandse scharrelkwarteleieren te verkopen. In werkelijkheid kwamen de eieren van Franse bedrijven, die de kwartels in legbatterijen houden.

Productie kwarteleieren verboden in Nederland

In Nederland is het niet toegestaan kwarteleieren te produceren voor de verkoop. Volgens Van Hamersveld hebben zich boeren gemeld die graag kwarteleieren voor hem willen produceren.

Niettemin is er behoefte aan kwarteleieren, vertelt Van Hamersveld. Vooral in de horeca is vraag naar kwarteleieren, is zijn ervaring. Maar ze liggen ook in het supermarktschap.