CDA bezorgd over import Oekraïense batterijeieren

Het CDA is bezorgd over de toename van legbatterijeieren die uit Oekraïne worden geïmporteerd. Het invoeren van deze eieren ondermijnt volgens het CDA het draagvlak voor handelsverdragen.

Via Kamervragen willen CDA’ers Jaco Geurts en Mustafa Amhaouch weten wat de minister eraan kan doen om te zorgen dat eieren die in de EU geïmporteerd worden voldoen aan de Europese standaarden waar Europese pluimveehouders ook aan moeten voldoen.

Vorige week werd duidelijk dat de EU-eierimport in de eerste 7 maanden van dit jaar bijna is verdubbeld. En dat die verdubbeling met name komt door de enorme toename van eieren die uit Oekraïne worden ingevoerd. Oekraïne voert de lijst landen die eieren naar de EU exporteren aan met een aandeel van 48,5% van de totale EU-import. Het gros van deze eieren is volgens ingewijden afkomstig uit Oekraïense legbatterijen. Deze voldoen zeer waarschijnlijk niet aan de welzijnseisen die in de EU gelden.

Associatieverdrag nog niet nageleefd

Enkele jaren geleden hebben de EU en Oekraïne in een associatieverdrag afgesproken dat Oekraïne elk jaar 3.000 ton eieren heffingsvrij naar de EU mag exporteren. In 2017 exporteerde Oekraïne 2.980 ton eieren naar de EU, dit jaar tot en met juli al 9.480 ton. In Oekraïne kunnen eieren goedkoop geproduceerd worden en door het hoge prijspeil van eieren in de EU dit voorjaar was het voor Oekraïners aantrekkelijk om zelfs met importheffing eieren te exporteren naar de EU.

In het kader van het handelsverdrag moest Oekraïne een salmonella- en een dierenwelzijnsprogramma indienen. Een programma voor salmonella is recent ingediend, dat voor dierenwelzijn nog steeds niet.

Oekraïne wordt bij de import van eieren en eiproducten in de EU gevolgd door de VS (27%). De invoer uit de VS – in de eerste 7 maanden 5.284 ton – liep met 13% terug ten opzichte van dezelfde periode in 2017. In heel 2017 was de eierimport uit de VS 11.558 ton, 52,9% van de totale EU-import.