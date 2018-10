Animal Rights biedt petitie tegen eendenhouderij aan

Animal Rights heeft in de Tweede Kamer 25.000 handtekeningen aangeboden voor een verbod op de vleeseendenhouderij.

De actievoerders willen de vorm van pluimveehouderij verbieden omdat het welzijn van de eenden in het geding is. “De dieren worden vanwege het milieu binnen gehouden, maar daar zijn de dieren niet op gebouwd, met alle gezondheidsproblemen van dien. De dieren zijn gebouwd om te zwemmen”, aldus Erwin Vermeulen van Animal Rights.

De actiegroep vindt dat een verbod op de eendenhouderij weinig economische schade zal veroorzaken. “De productie is allemaal voor de buitenlandse markt”, zegt de actievoerder. Nederland telt 53 vleeseendenbedrijven waar 1 miljoen dieren worden gehouden. Er is één slachterij: Tomassen Duck-To in Ermelo.

Undercover

Animal Rights voert sinds 2017 actie tegen de vleeseendensector. De organisatie filmde in haar strijd tegen de eendenhouderij zonder weten van de pluimveehouders in stallen en gingen undercover bij het vangen van de eenden. “De morele plicht om dit aan het licht te brengen weegt op tegen de erfvredebreuk”, vindt Vermeulen.

De actiepgroep zegt door te gaan met hun acties tot de eendenhouderij in Nederland wordt verboden wordt. Afgelopen zomer demonstreerden de actievoerders bij eendenslachterij Tomassen.

Ouwehand zet zich in voor verbod

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren kondigde na het in ontvangst nemen van de petitie Kamervragen aan. Ze gaat zich inzetten om een meerderheid te krijgen voor een verbod op de eendenhouderij, in navolging op de nertsenhouderij. “We moeten tijdig onder ogen zien dat deze vorm van veehouderij niet kan”, vindt ze. Ouwehand vindt dat investeren in welzijnsmaatregelen geen zin heeft, omdat de dieren van nature moeten kunnen zwemmen en dit in het houderijsysteem niet kan.

Op de vraag of ze een meerderheid verwacht in de Kamer voor een verbod, zegt ze dat de politiek nu in ieder geval bewust is van de situatie in de eendenhouderij. “Nu moeten politici ook de moed hebben om maatregelen te nemen”, vindt ze.