AgruniekRijnvallei kiest voor managementprogramma Lay-Insight

Mengvoercoöperatie AgruniekRijnvallei (AR) is een samenwerking aangegaan met het Belgische bedrijf Prophyrio voor het gebruik van het managementprogramma Lay-Insight door legpluimveehouders die klant zijn van AR.

Als die pluimveehouders AgruniekRijnvallei toestemming geven de technische data in te zien, dan betaalt de coöperatie voor hen de kosten van het programma. “Deze resultaten willen we gebruiken om de technische resultaten bij onze klanten verder te verbeteren. Met deze informatie kunnen we de klanten nog beter adviseren. Het doel is dat de klanten hierdoor een hoger financieel saldo behalen met gezonde dieren”, aldus Henno van den Bruinhorst, verkoopleider pluimvee AR.

Uitvoerig getest

AgruniekRijnvallei heeft het managementprogramma bij 3 pluimveehouders uitvoerig getest en stelt het nu voor haar klanten beschikbaar. De keuze viel op Lay-Insight met name omdat het programma gegevens die op een bedrijf beschikbaar zijn, zoveel mogelijk automatisch inleest uit bijvoorbeeld een management- en/of klimaatcomputer. Ook kan Lay-Insight voor de financiële resultaten automatisch de gegevens van de voerfactuur inlezen. Dat alles maakt Lay-Insight volgens AgruniekRijnvallei een toekomstbestendig managementprogramma. Overigens kan Lay-Insight, net als veel andere programma’s, gegevens van koppels hennen verzamelen door handmatige invoer van de weekgegevens via app of internet.

Betrouwbare voorspellingen

Na afsluiting van een legweek mailt het programma automatisch een overzicht naar de pluimveehouder met daarin de technische en financiële cijfers per stal. Zo verschaft Lay-Insight de pluimveehouder actueel en gedegen inzicht in zijn bedrijf. Het programma kan betrouwbare voorspellingen doen en waarschuwingen geven wanneer er iets mis dreigt te gaan. Bijvoorbeeld bij de voer- of drinkwateropname of bij de dagproductie van eieren.

Meerdere samenwerkingen

Porphyrio is eerder vergelijkbare samenwerkingen aangegaan met de voerfirma’s De Heus voeders (voor een programma in de pluimveevleesketen) en ForFarmers. Eierhandelaar Kwetters werkt sinds 2014 met Lay-Insight, om zicht te hebben op de contractbedrijven, Global Food Group schafte het in 2013 aan en enkele grote legpluimveebedrijven gebruiken het programma ook al enkele jaren.

Volgens directeur Kristof Mertens van Prophyrio gebruiken nu meer dan 650 pluimveebedrijven Lay-Insight, waarvan ruim 200 in Nederland.