AH stapt over op ten minste 1 ster Beter Leven-eieren

Albert Heijn (AH) verkoopt vanaf maandag 22 oktober alleen nog eieren die ten minste voldoen aan de productievoorwaarden van het Beter Leven-keurmerk 1 ster van de Dierenbescherming.

Het gaat dan om scharreleieren van legkippen die worden gehouden in stallen waar daglicht kan toetreden. De stallen zijn ook voorzien van een overdekte uitloop.

Vrijdag 19 oktober is daarvoor in Culemborg (Gld.) het startsein gegeven tijdens een bijeenkomst met onder meer enkele pluimveehouders, eierhandelaren Interovo en Gebr. van Beek en leveranciers van Albert Heijn. Ook de Dierenbescherming was aanwezig.

Lees verder onder de foto.

Pluimveehouder Roy Tomesen uit Doetinchem en (v.l.n.r.) Jamilla van Ouna (sourcing manager vers), Anita Scholen op Reimer (manager kwaliteit en duurzaamheid) en Annemarie Geerdes (Director Strategic Sourcing Fresh) geven het startsein voor de campagne ‘Van ei tot Z’. - Foto: Albert Heijn

Eierketen in beeld

Onder de noemer ‘Van ei tot Z’ wil Albert Heijn niet alleen zijn klanten een duurzamer en gezonder ei bieden, maar ook de eierketen transparanter maken voor de klanten. “We willen onze klant en de pluimveehouders dichter bij elkaar brengen”, laat de grootgrutter weten.

De klanten kunnen op de website www.check-je-ei.nl van Albert Heijn de eicode van de eieren met 1 ster Beter Leven-Keurmerk intoetsen en zien en lezen bij welke pluimveehouder het ei is gelegd. Inmiddels zijn de gegevens van 19 pluimveehouders op deze site te zien. Ongeveer eenzelfde aantal pluimveehouders moet nog aan de site worden toegevoegd.

Albert Heijn startte 1,5 jaar geleden met zijn leveranciers dit traject. Overigens laat AH door zijn leveranciers ook de THT-data (tenminste houdbaar tot) op de eieren printen.

Het is belangrijk dat pluimveehouders dat durven te laten zien

Blockchaintechnologie

Een volgende stap is dat de supermarktketen met blockchaintechnologie de productieketen van de AH eigen merk-eieren inzichtelijk maakt. Het bedrijf gaat nog op zoek naar welke informatie uit de eierketen interessant kan zijn voor consumenten. Drie weken geleden introduceerde AH de blockchaintechniek als eerste bij sappen.

Pluimveehouder Roy Tomesen mocht samen met enkele medewerkers van Albert Heijn het startsein voor de campagne geven. Tomesen is groot voorstander van een transparanter keten: “Het is belangrijk dat consumenten kunnen zien wat er op pluimveebedrijven gebeurt. En het is belangrijk dat pluimveehouders dat durven te laten zien.”

Beter Leven Week

AH stapt juist aanstaande maandag over op deze minimumeis scharreleieren 1 ster Beter Leven-keurmerk, omdat dan de Beter Leven Week begint. De Dierenbescherming geeft dan extra aandacht aan dit keurmerk dat de Dierenbescherming in 2007 in het leven heeft geroepen.