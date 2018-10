40.000 eieren voor de voedselbanken

Vandaag, tijdens wereldeidag, hebben 42 legpluimveehouders zo’n 40.000 eieren gedoneerd aan 29 regionale voedselbanken.

Daarmee gaven ze gevolg aan een oproep van Stichting ‘Pluim met een ei’ en de mmmEggies.

Vrijwilligers van de Voedselbank Zuidoost-Drenthe maken voedselpaketten klaar, met daarin eieren die pluimveehouders hebben geschonken. - Foto: Hans Banus

Voedselbank dankbaar

Aan de Voedselbank Zuidoost-Drenthe hadden 10 pluimveehouders in Witteveen, Gasselternijveen, Odoornerveen en Drouwenermond meer dan 6.000 eieren geschonken. De voorzitter van de voedselbank was mee geweest de eieren op te halen om de pluimveehouders te bedanken. “En om te vragen of ze het niet bij een éénmalige donatie willen laten. Enkele pluimveehouders zeiden toe vaker eieren te zullen doneren. Fijn om dat te horen”, aldus de voorzitter.

Eieren zijn als gezonde voeding erg welkom, maar voedselbanken krijgen ze zelden gedoneerd. Ruim een miljoen Nederlanders ontvangt wekelijks een voedselpakket van de voedselbank.