Jaaromzet van Amazone groeit met 15%

Machinefabrikant Amazone rond boekjaar 2020 af met een omzetgroei van 15%, naar een recordomzet van € 537 miljoen.

De jaaromzet van 2019 bedroeg € 467 miljoen. De fabrikant laat weten dat er ondanks de coronapandemie geen vertraging in productie is opgelopen, en alle bestellingen zijn uitgeleverd. Ook laat Amazone weten dat het ondanks de pandemie, toch gelukt is om investeringsprojecten af te ronden. Zo is er een nieuw onderdelencentrum geopend in Tecklenbrug-Leeden (nabij Osnabrück). Daarnaast is er een verkoopvestiging geopend in Kiev (Oekraïne).

Er werken 1.900 mensen bij Amazone, en het exportaandeel van de producten bedraagt 80%. Amazone investeerde 6% van de omzet in onderzoek en ontwikkeling.

Foto: Amazone

Voorzichtig optimistisch

Amazone kijkt ‘voorzichtig optimistisch’ naar 2021. Komend jaar wil Amazone de productielocatie in Bramsche, waar de UX- en UF-veldspuiten worden gebouwd, uitbreiden met 8.000 vierkante meter oppervlak met daarop nieuwe hallen. De eigenaren laten weten dat de orderportefeuille momenteel in alle productgebieden goed is. De eigenaren zijn voorzichtig vanwege de dynamische pandemische situatie, de aanhoudende economische uitdagingen en de veranderende politieke randvoorwaarden. Daarnaast wordt de fabrikant momenteel geconfronteerd met onevenredige prijsstijgingen en knelpunten bij toeleveranciers.