Amazone haakt aan bij Tigges

Werktuigenfabrikant Amazone gaat samenwerken met Tigges, de Duitse specialist in vorenpakkers en walsen. Veel varianten komen in Amazone-kleuren beschikbaar voor gebruik met de Cayros-ploegen.

Tigges-frontpakker in de Amazonekleuren. - Foto: Amazone

Het eigen assortiment van Amazone op dit gebied was zeer beperkt en ontoereikend. Dankzij de samenwerking is dat in een keer goedgemaakt; Tigges levert aan Amazone zowel vorenpakkers voor in de fronthef (voor gebruik in één werkgang met het zaaien) als diverse pakkers om aan te haken bij de ploegen; van enkelvoudige pakkers, omkeerpakkers met een extra nokkenwals, tot dubbele pakkers. De mogelijke werkbreedtes gaan tot 4,65 meter.

Naast de ringdiameters 900 mm en 700 mm is er keus uit diverse ringprofielen en ringbreedtes. Voor pakkers met een transportbreedte van meer dan 3 meter is als optie een hydraulisch neerlaatbare lengtetransport-inrichting leverbaar.

Prijzen zijn uiteraard sterk afhankelijk van werkbreedte en uitvoering. Reken voor een frontpakker op tussen de € 5.000 en € 6.000. Per direct verkrijgbaar.