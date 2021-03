Agritechnica schuift naar maart 2022

De Agritechnica wordt verschoven naar begin 2022, laat de beursorganisatie weten.

De beursorganisatie laat weten dat de Agritechnica met vier maanden wordt uitgesteld, en zal plaats vinden begin 2022. De reden daartoe is de aanhoudende coronapandemie en de onzekerheid die dit met zich meebrengt.

De landbouwmechanisatiebeurs zal in het Duitse Hannover worden gehouden, van 27 februari tot 5 maart 2022. Volgens de beursorganisatie Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) biedt dit uitstel voldoende zekerheid aan standhouders om zich voor te bereiden op de beurs. Standhouders hebben tot in de nazomer de tijd om zich in te schrijven.

Fabrikanten meldden zich af

Verschillende standhouders hadden zich reeds afgemeld voor de Agritechnica, die oorspronkelijk in november dit jaar zou plaats vinden. John Deere gaf aan beurzen in 2021 te laten schieten, en ook trekkerfabrikant Same Deutz-Fahr meldde zich onlangs af voor de Agritechnica. Machinefabrikant Yanmar haakte af, net als spuitenfabrikant Hardi en onderdelenleverancier Kramp.