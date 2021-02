Pöttinger gaat schoffels en wiedeggen bouwen

Machinefabrikant Pöttinger neemt de eveneens Oostenrijkse fabrikant Cross Farm Solutions (CFS) over, en gaat de CFS- schoffels en wiedeggen in Pöttinger-merkkleur bouwen.

De deal heeft betrekking op de mechanische onkruidbestrijdingsmachines van CFS: (roterende-) schoffels, en wiedeggen. Zowel de beide oprichters van CFS als een aantal medewerkers komen in dienst bij Pöttinger. De locatie van CFS in Stoitzendorf (noorden van Oostenrijk) wordt ingericht als ontwikkelingscentrum en productielocatie voor diverse producten. In augustus dit jaar zijn de schoffels en wiedeggen in Pöttinger-merkkleur te koop. Details over die machines worden later dit voorjaar bekend gemaakt.