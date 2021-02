New Holland test rupstrekker op biomethaan

Machinefabrikant New Holland en motorfabrikant FPT testen in Italië een rupstrekker met een biomethaanmotor. Het doel is om als eerste een koolstofvrije wijnproductie te verwezenlijken.

De trekker is gebaseerd op een standaard New Holland TK-rupstrekker. De krachtbron van de trekker is een nieuwe FPT Hybrid F28-motor. De viercilindermotor heeft een inhoud van 2,8 liter. Daarmee levert het blok maximaal 75 pk en 330 Nm-koppel.

De F28-hybridemotor loopt op biomethaan, maar kan ook op diesel werken. De motor heeft geen nabehandelingssystemen zoals EGR en SCR, maar wel een driewegkatalysator. Voor New Holland is dit na de T6.180 Methane Power de tweede trekker die op (bio)methaan draait. Daarmee lijkt methaan als alternatieve brandstof door te zetten.

Verlaging CO2-voetafdruk

FPT en New Holland willen de eersten zijn die een wijn produceren waarbij geen koolstofdioxide is vrijgekomen. De trekkers gaan werken in een driejarig partnerschap met Fontanafredda en FPT. Fontanafredda is de producent van Barolo-wijnen en heeft 120 hectare wijngaard. Samen met twee machinefabrikanten wil de wijnproducent bijdragen aan de verlaging van de CO2-voetprint in de wijnteelt.