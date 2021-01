Nieuwe Valtra A komt in de lente

Valtra komt net een nieuwe A-serie. De vijfde generatie krijgt een 4-traps powershift.

De nieuwe Valtra A wordt deels in China en deels in Finland geassembleerd. Levering start in de lente van 2021. - Foto's: Valtra

Valtra komt met een nieuwe A-serie als opvolger van de vierde generatie Valtra A die Valtra introduceerde in 2017. De A-serie omvat in totaal zeven modellen, van de kleinste A75 tot de grootste A135. De cijfers in het typenummer staan voor het motorvermogen in pk‘s.

Valtra A als basis

De standaard versie met handgeschakelde bak (12V/12A) is leverbaar voor alle typen van de A75 tot de A135. Optioneel zijn de kleinste 3 modellen (A75/A85/A95) met een driecilinder motor en kunnen optioneel van een tweetraps powershift worden voorzien, de HiTech2. Met de HiTech2 verdubbelt het aantal keuzes tot 24 voor- en 24 achteruit. Alle trekkers met de basistransmissie zijn enkel leverbaar in een rode kleur, af fabriek.

Viertraps powershift

De vier grootste modellen, van A105 tot A135 hebben een viercilinder Agco-motor. Nieuw daarin is dat de A105 en de A115 kunnen uitgerust worden met de nieuwe HiTech4 viertraps powershift. Detail: het zijn enkel deze modellen die leverbaar zijn in alle zeven fabriekskleuren.