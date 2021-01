Fliegl start met productie van mestscheiders

De mestscheider van Fliegl werkt met een persschroef en heeft een capaciteit van zo’n 20 kuub per uur.

De Duitse machinefabrikant Fliegl, vooral bekend van (silage-)wagens, mesttanks en -strooiers, gaat mestscheiders maken. Het gaat om een relatief eenvoudige machine waarbij pomp, elektromotor, mestseparator en schakelkast op één stationair frame zijn gebouwd.

20 kuub per uur

De vloeibare mest wordt met een bijgeleverde dompelpomp opgepompt en middels een persschroef door een zeef geduwd. Het gewenste drogestofgehalte is vervolgens in te stellen met behulp van tegengewichten, van 10 tot 30%. De machine heeft volgens Fliegl een capaciteit van 20 kuub per uur, afhankelijk van de mestsoort.

Lees verder onder de foto

De mestscheider van Fliegl werkt met een persschroef die de mest door een zeef drukt. Foto: Fliegl

Twee krachtstroomstekkers nodig

Voor de mestscheider, die volgens Fliegl in een kwartier op te tuigen is, zijn twee krachtstroomstekkers nodig. Een is voor de pomp (die 3 kW vraagt), en één voor de separator (5,5 kW).

De mestscheider staat in de prijslijst voor € 18.700, en wordt gebouwd in het Zuid-Duitse Kastl bij Fliegl Agro-center. In deze fabriek van Fliegl worden niet de aanhangwagens en mesttanks gebouwd (dat is Fliegl Agrartechnik in Mühldorf am Inn), maar werktuigen en aanbouwdelen zoals balenklemmen, veegmachines en voorladerbakken.