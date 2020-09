Sima weer uitgesteld, nu naar november 2022

De beursorganisatie van Europa’s tweede grootste machineshow, de Sima in Parijs, heeft besloten om deze weer uit te stellen.

De Franse organisatie van de Sima heeft besloten, in tegenstelling tot vele eerdere berichten, om de Franse landbouwbeurs door te schuiven naar november 2022. Te veel onzekerheden als gevolg van de coronacrisis liggen aan dit besluit ten grondslag. Met name de uitspraak van enkele grote fabrikanten, waaronder John Deere, om de meeste beurzen van 2021 sowieso over te slaan, hebben aan dit besluit bijgedragen. De nieuwe datum voor de Sima is nu 6 tot en met 10 november 2022.

Grote fabrikanten zeggen toe

Bijzonder is dat de Sima-organisatie haar persbericht ondersteunt met uitspraken van topmensen uit het bedrijfsleven. Zo zeggen onder meer de bedrijven Kuhn, John Deere, Sulky en Case New Holland Industrial wel te komen naar de editie van 2022.