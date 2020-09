Nieuwe Ropa-aardappelrooier heeft dubbele bunker

Ropa heeft een nieuwe tweerijige, getrokken aardappelrooier in het programma. De 8,5 tons bunker is verdeeld in een 3:1-verhouding. Zo is ondermaat al op het veld separaat af te voeren.

De vier sorteerrollen zijn traploos te verstellen van 25 tot 40 millimeter. - Foto's: Ropa

Variant op Keiler 2 Classic

Het is een variant op de bestaande Keiler 2 Classic. Verschil is dat de productstroom over vier sorteerrollen loopt. Die zijn traploos op een doorvalmaat van 25 tot 40 millimeter in te stellen. Zo scheidt de rooier ondermaat (kriel)aardappelen, die in het kleine bunkerdeel verdwijnen. De commercieel interessantere maten komen in de grotere bunker terecht.



De grote bunker (driekwart van de totale opslag) leegt zijn inhoud in kisten. Links ernaast (op de foto erboven) zit de kleine bunker voor ondermaat.

Product uit de kleine bunker is bijvoorbeeld af land te verkopen.

De rooier met dubbele bunker is een variant van de bestaande Keiler 2 Classic.

Krielaardappelen af land leveren

Beide bunkers zijn afzonderlijk te lossen in kippers of kisten. Voordeel is volgens Ropa dat je de krielaardappelen meteen vanaf het land kunt afleveren. De dure bewaring op het eigen bedrijf is dan volledig beschikbaar voor de grotere aardappelen. Ook de ventilatie verbetert daardoor en het product is langer bewaarbaar.