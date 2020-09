Krone met overdruk en zakkende touwkasten

Krone presenteert zijn nieuwe Big Pack 1290 VC-grootpakpers in september. Alvast een impressie.

De Krone Big Pack 1290 VC. Baalformaat: 120 x 90 cm. Perskanaal: 360 cm lang. Snijlengte: VC-uitvoering: max. 51 messen met 22 mm snijlengte. Gewicht: 11,9 ton. Banden: 620/50 R22,5 (R26,5 wordt verwacht). Brutoprijs: basisuitvoering €209.155, meerprijs met 51 messen + €8.485, 620/50 R22,5: + €2.910. - Foto's: Michel Velderman

Wat opvalt? Een paar dingen: de touwkasten zakken nu tot de grond, de voorperskamer wordt voortaan elektronisch aangestuurd en stof blijft met overdruk onder controle.

De productie start eind dit jaar. Krone gaat de 1290VC in de markt zetten als ‘luxere variant’. De huidige High Speed-persen blijven. Deze nieuwe, vijfde generatie Big Pack, is een aanvulling daarop. Onderhuids zijn pick-up, voorperskamer, en perskanaal praktisch gelijk. Uitwendig is er modern plaatwerk, en de zwarte kap die het vliegwiel en de knopers bedekt. Daaronder creëert Krone met twee blowers een (beetje) overdruk, waardoor het stof niet meer tot boven in de knopers komt waar het storingen kan veroorzaken.

Lees verder onder de foto.

De twee ventilators worden hydraulisch aangedreven en creëren een (kleine) overdruk boven in de machine, wat voorkomt dat stof tot bij de zes knopers komt.

Werkruimte

Voortaan zakt de touwkast naar de grond en komt grofweg een meter naar buiten. Zo kun je staand prima touw laden en knopen en er ontstaat ruimte achter de touwkasten voor monteurs. De pers heeft verder het VFS-variabele vulsysteem, elektronisch met een draaihoeksensor aangestuurd. En dus kun je de vulling van de voorperskamer in vijf stappen instellen vanuit de cabine.