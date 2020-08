Dalende omzet bij Kubota

Steeg de omzet van machinefabrikant Kubota in 2019 nog met bijna 4%, in de eerste helft van 2020 ziet het bedrijf de omzet dalen. Een daling van (omgerekend) € 7,7 naar € 7,08 miljard. Dat is bijna 9%.

De omzet van Kubota’s landbouwmachines daalde met 8,5% in vergelijking met dezelfde periode een jaar daarvoor. In Europa komt deze daling – volgens Kubota – hoofdzakelijk door de gevolgen van Covid-19. Kubota en corona De coronacrisis zorgt niet alleen voor een lagere omzet. Kubota komt niet met concrete prognoses voor de tweede helft van 2020, omdat het verloop en de gevolgen van Covid-19 te onvoorspelbaar zijn. De fabrikant verwacht dat het virus in heel 2020 nog een negatieve invloed zal hebben op zowel de productie als de omzetcijfers.