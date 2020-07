Verplichting hogere emissie-eisen Fase V uitgesteld

De eis om dit jaar te voldoen aan de nieuwe hogere Fase V emissie-eisen is met 12 maanden uitgesteld. Dit meldt de koepelorganisatie voor de mechanisatiebranche Cema.

Eerder dit jaar zag het ernaar uit dat trekkerfabrikanten zouden blijven zitten met zogenoemde overgangsmotoren. Deze motoren mogen nog gebruikt worden voor ze moeten voldoen aan de hogere Fase V emissie-eisen. Door de uitbraak van het coronavirus liep de productie van machines vertraging op en hierdoor dreigden deze motoren ongebruikt naar de sloop te kunnen. Dit is nu dus van de baan.

Overgangsmotoren

De termijn voor Fase V voor machines tot 76 pk en vanaf 177 pk, was gesteld op 30 juni 2020. Tot die tijd mochten machines met deze overgangsmotoren geproduceerd worden. Vervolgens was er de tijd tot 31 december 2020 om deze machines in de EU in de handel te brengen. Dit is dus met een jaar verlengd. Dezelfde termijnen gelden in 2021 voor machines met een vermogen van 76 pk tot 177 pk. Deze termijn blijft gelijk en wordt niet met een jaar uitgesteld.